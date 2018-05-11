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الوطن

تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل محمد هنيدي "أرض النفاق" في رمضان

منذ 24 دقيقة
كتب: ضحى محمد
تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل محمد هنيدي "أرض النفاق" في رمضان

محمد هنيدي

يطل الفنان محمد هنيدي على جمهوره في مصر والوطن العربي، بمسلسل "أرض النفاق" المأخوذ عن رواية الأديب الكبير يوسف السباعي، ومن المقرر عرضه ضمن دراما رمضان على عدة قنوات فضايئة أبرزهم : "SBC السعودية، قناة أوربت، والتليفزيون التونسي، والأردني، والسوري".

وعلى الجانب الآخر بدأ الفنان سامي مغاوري تصوير المشاهد الخاصة به ضمن أحداث مسلسل "أرض النفاق"، والتي تجمعه مع الفنان محمد هنيدي، ومن المتوقع الإنتهاء منها خلال الأيام القادمة.

مسلسل "أرض النفاق" من بطولة محمد هنيدي، ويشاركه البطولة نخبة مميزة من النجوم منهم، الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، هنا شيحة، نهى صالح، سلوى محمد علي، نجوى فؤاد، محمد ثروت، ومحمود حافظ ، ولأول مرة في الدراما العربية الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، أعاد صياغة الرواية الكاتب أحمد عبدالله، من إنتاج العدل جروب، إخراج سامح عبد العزيز ومحمد العدل.

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