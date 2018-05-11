بالفيديو| البرومو الدعائي الكامل لمسلسل "الرحلة" لباسل الخياط

نشرت الشركة المنتجة لمسلسل الرحلة البرومو الكامل للعمل الدرامي، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان على قناة dmc.

وسيطر على البرومو حالة من التشويق والإثارة، وي السياق ذاته انتهى مخرج العمل حسام علي من مونتاج ومكساج الـ5 حلقات الأولى من المسلسل ومن المقرر تسليمهما إلى الجهات المنتجة الثلاث خلال الأيام المقبلة، حيث يواصل حسام التصوير بالتزامن مع مونتاج باقي الحلقات.

وتطرح أسرة المسلسل البرومو الرسمي الدعائي خلال الأيام المقبلة، والذي يكشف الكثير من المفاجآت، والتي تتعلق بشخصيات المسلسل جميعا والتي أثارت جدلاً كبيرًا منذ طرح البوسترات الدعائية للأبطال.

مسلسل "الرحلة" بطولة باسل الخياط، مي سليم، ريهام عبد الغفور، وليد فواز، حنان مطاوع، ثراء جبيل، محمود حجازي، إسلام جمال محمد مهران، والتونسية جوليا، وآخرين، قصة نور شيشكلى، وسيناريو وحوار عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج حسام علي، وإنتاج مشترك بين شركة سيلميديا المملوكة للمنتجة مها سليم، وتريلر أحمد سمير، وماكس برودكشن ويمثلها تامر تمام.