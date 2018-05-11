محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير وترميم مسجد السلطان الفرغل بمدينة أبوتيح

وجه المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها لتطوير وترميم مسجد السلطان الفرغل بمدينة أبوتيح، لأول مرة في تاريخه منذ إنشاء المسجد، والذي يعد قامة دينية وأثرية كبيرة يقبل عليها المواطنون من كل مكان من داخل المحافظة وخارجها.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم، لأعمال تطوير المسجد، يرافقه حسين كشك، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، والعديد من القيادات التنفيذية، ونواب ومساعدي رئيس المركز، وذلك في إطار متابعة المشروعات الجاري تنفيذها ودفع العمل والأداء بها والوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ وتذليل ما يعترضها من معوقات.

وقال المحافظ إن أعمال التطوير تصل تكلفتها إلى مليوني جنيه وتتم بدعم من المحافظة وبعض المؤسسات الخيرية، وذلك في إطار خطة المحافظة والدعم الذي توليه للأماكن الدينية والأثرية بالمحافظة، والتي لها قيمة دينية وتاريخية كبيرة لدى المواطنين، وتعد أماكن جذب للسياح والمواطنين.

وأضاف محافظ أسيوط، أنه يتابع بنفسه أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمسجد والتي تشمل توسعة المسجد من الداخل مع الحفاظ على المنشأة التاريخية وتطوير وترميم للمباني بالكامل فضلاً عن أعمال الدهانات وإنشاء مصلى للسيدات بمكان للوضوء منفصل وصيانة دورات المياه وتجديدها بالكامل وتركيب أجهزة تكييف ونجف جديد على أحدث طراز وكذلك تجديد الحوائط بالرخام وفرش المسجد بالكامل بمساحة 804 متر سجاد وتطوير لمكتبة المسجد التي كانت غير مستغلة وتكسوها الأتربة، فضلا عن تزويدها ببعض الكتب في جميع مناهل المعرفة ليصبح المسجد منارة للزائرين من مختلف محافظات الجمهورية باعتباره من المساجد الأثرية ذات القيمة التاريخية والدينية الكبيرة وتقام به الاحتفالات السنوية في ذكرى مولد السلطان الفرغل.

وأكد المهندس ياسر الدسوقي أنه جاري إنشاء قاعة للمناسبات مجاورة للمسجد ليستفيد منها أهالي المركز ولتكون موردًا ماليا للمسجد يتم الصرف منها على أعمال الصيانة والنظافة لافتا أنه جاري تشكيل مجلس إدارة للمسجد وسيتم الإعلان عنه خلال أيام.

وأشار إلى أنه تم إخلاء ساحة المسجد الخارجية من الأكشاك والفتارين الإشغالات الموجودة بساحة المسجد والتي كان من غير المقبول وجودها في هذا المكان، لافتا أنه سيتم تجديد الساحة وترميم البلاط الخارجي كما سيتم عمل مظلات جديدة للساحة الخارجية على غرار المظلات الموجودة بمسجد الحسين.

وأوضح المحافظ أنه أيضا تم إزالة جميع الإشغالات والغرز والمقاهي الموجودة بالشوارع المحيطة المسجد من الخارج وعلى السور وتم رصف المنطقة المحيطة بالكامل لتليق بمكانة المسجد التاريخية مشددًا على مسئولي المركز بالمتابعة الدورية لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى لمحيط المسجد وتكثيف حملات النظافة الدورية ورفع المخلفات.

فيما أشاد المواطنين بأعمال التطوير التي تتم بالمسجد وقاموا بتعليق لافتات شكر للمحافظ لجهوده في أعمال التطوير التي تعد غير مسبوقة منذ إنشاء المسجد وأشادوا أيضا بأعمال إزالة الإشغالات والتعديات الموجودة بساحة المسجد وخارجه والتي تعوقهم عن أداء فرائضهم وتعوق المارة وتتسبب في اختناقات مرورية بالمكان.