وزير النقل: "هصرف على خطوط المترو منين لو مازودتش سعر التذكرة؟"

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن قرار إعادة منظومة تحصيل تذاكر المترو كان ضروريًا، ويصب في مصلحة المواطن.

وأضاف "عرفات"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الأسبوع في مصر"، المذاع على قناة "تن"، أن زيادة الأسعار تبدو عبئًا على المواطن ولكنها تمثل العكس تمامًا، مشيرًا إلى أن المترو هو ملك المواطن في الأساس، وأي خلل سيتضرر به المواطن في المقام الأول.

وتابع: "أنا هاخد قرض عشان أطور المترو ولازم اسدده، وبحتاج أعمل صيانة دورية عشان يقدر يمشي أصلا، ده غير تكلفة الكهرباء العالية جدًا، هقدر أصرف على كل دة منين لو مافيش زيادة".

وأوضح وزير النقل، أن المشكلة تعود إلى تثبيت تعريفة تذكرة المترو لمدة 30 سنة، مشيرًا إلى أن ذلك كان خطأ جسيم.