"الكرملين" الروسي: التحضير للقاء بين بوتين وترامب يتعثر

صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن التحضير للقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب يتعثر.

وقال أوشاكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "هذه المسألة توقفت عند الحد الذي تم التوصل إليه يوم 20 مارس خلال المكالمة الهاتفية بين ترامب ورئيسنا، أي عندما أعلن الأمريكيون عن إمكانية عقد اللقاء بين الرئيسين"،وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وفي شأن آخر، امتنع أوشاكوف عن التعليق على اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، كما امتنع عن التعليق على احتمال عقد لقاء بين بوتين وكيم جونغ أون.

جدير بالذكر، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب ناقشا خلال المكالمة الهاتفية بينهما يوم 20 مارس الماضي "مسألة عقد لقاء على مستوى القمة"، حسبما جاء في بيان للكرملين بهذا الصدد.