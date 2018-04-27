تسجيل الدخول

الوطن

"الكونجرس": لا يوجد أي دليل على تخابر حملة "ترامب" مع روسيا

منذ 24 دقيقة
كتب: وكالات
"الكونجرس": لا يوجد أي دليل على تخابر حملة "ترامب" مع روسيا

الكونجرس الأمريكي-صورة أرشيفية

قال "الكونجرس الأمريكي" في تقرير، تم رفع السرية عن جزء منه، إنه لا يوجد أي دليل على تخابر الحملة الانتخابية لدونالد ترامب مع روسيا، مضيفا: "لم يتم العثور على أي أدلة تؤكد تخابر أو تنسيق أو تآمر الحملة الانتخابية لترامب مع الحكومة الروسية، على الرغم من أنه تم الكشف عن قيام حملتي ترامب وهيلاري كلينتون الانتخابيتين بخطوات غير مدروسة.

ومن بين تلك الخطوات غير المدروسة، ذكر التقرير لقاء دونالد ترامب الابن مع الحقوقية الروسية نتاليا فيسيلنيتسكايا وتواصل حملة ترامب مع "ويكيليكس".

وأشار التقرير إلى أن أي واحد من شهود العيان الذين تم استجوابهم لم يقدموا أدلة على تخابر. وأكد التقرير، أن المواقف السياسية لترامب لم تتعرض لأي تأثير من قبل روسيا، كما لم يتم العثور على أي دليل على أن نشاط ترامب في مجال الأعمال قبل حملته الانتخابية أرسى أساسا لأي تخابر مع روسيا في وقت لاحق، أي أثناء الحملة الانتخابية.وحسب التقرير لم يشارك مساعدو ترامب في قرصنة ونشر بيانات الحزب الديمقراطي ومراسلات هيلاري كلينتون. كما لم يؤثر مساعدو ترامب الذين تواصلوا مع الروس على حملته الانتخابية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وتضمن التقرير أيضا اتهامات لروسيا بأنها بذلت جهودا للتأثير على الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة، وكانت تخوض "حملة خفية" للتأثير على انتخابات الرئاسة منذ عام 2015، وقال إن النشاط الروسي المزعوم كان يهدف إلى إحداث انقسام في المجتمع الأمريكي من أجل تقويض الثقة بالعملية الانتخابية الديمقراطية. واتهم التقرير روسيا باللجوء إلى هجمات سيبرانية واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولات التأثير عبر الوسطاء ووسائل الإعلام الحكومية الروسية.

واعتبر التقرير قناة "آر تي" ووكالة الأنباء "روسيا سيجودنيا" ووكالة "سبوتنيك" التابعة لها وموقع "روسيا ما وراء العناوين" جزءا من الآلة الدعائية الروسية التي استخدمت للتدخل في الانتخابات.

وأعرب أصحاب التقرير عن القلق من أن روسيا ستواصل الجهود لتقويض الديمقراطيات الغربية، وتأجيج القضايا الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي والانقسامات". كما انتقد التقرير السلطات الأمريكية على التباطؤ في الرد على التدخل الروسي. وفي رد فعله على التقرير رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنتائج التحقيق، ودعا لوقف ما وصفه بـ "مطاردة الساحرات" فورا.

أخبار متعلقة

ترامب يكرر استعداده للشهادة أمام المحقق مولر في قضية التدخل الروسي

ترامب يكرر استعداده للشهادة أمام المحقق مولر في قضية التدخل الروسي
ترامب يعلق على نتائج تحقيق "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية

ترامب يعلق على نتائج تحقيق "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية
رئيس "النواب" الأمريكي يحذر من إقالة المحقق في التدخل الروسي

رئيس "النواب" الأمريكي يحذر من إقالة المحقق في التدخل الروسي
"النواب الأمريكي" يسمح بنشر وثائق تتعلق بتحقيقات التدخل الروسي

"النواب الأمريكي" يسمح بنشر وثائق تتعلق بتحقيقات التدخل الروسي
الحكم الأول في التحقيق حول التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية

الحكم الأول في التحقيق حول التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية

التعليقات

تفاصيل انتصار الأهلي على الهارب «كوليبالي»

أحدث الأخبار

روسيا مستعدة لتوطين صناعة "ميج 35" في الهند

روسيا مستعدة لتوطين صناعة "ميج 35" في الهند

كاتبة: مصر تحتاج إلى تهذيب سياسي قبل التحزب

كاتبة: مصر تحتاج إلى تهذيب سياسي قبل التحزب

شركة تنظم حفلها السنوي بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

شركة تنظم حفلها السنوي بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

رئيس "السكة الحديد للخدمات": رفع مياه الأمطار المتراكمة في المحطات

رئيس "السكة الحديد للخدمات": رفع مياه الأمطار المتراكمة في المحطات

إجراء 35 عملية جراحية في قافلة طبية مجانية ببني سويف

إجراء 35 عملية جراحية في قافلة طبية مجانية ببني سويف

اختيارات الوطن

في 18 عاما.. تاريخ القمتين الكوريتين السابقتين

في 18 عاما.. تاريخ القمتين الكوريتين السابقتين

بالصور| "بانموجوم".. مدينة احتضنت القمة الثالثة للكوريتين بعد القطيعة

«كريم البشرة» يحرم موظفة من منصب رئيس الوزراء

«كريم البشرة» يحرم موظفة من منصب رئيس الوزراء

بشرى لمحبى ركوب الدراجات: ممر «عجل» على كوبرى سيدى جابر

بشرى لمحبى ركوب الدراجات: ممر «عجل» على كوبرى سيدى جابر

مركز رياضى لذوى الاحتياجات الخاصة فى أوسيم بـ٢٠ جنيهاً فى الشهر

مركز رياضى لذوى الاحتياجات الخاصة فى أوسيم بـ٢٠ جنيهاً فى الشهر

الأكثر قراءة

عاجل