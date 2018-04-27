"الكونجرس": لا يوجد أي دليل على تخابر حملة "ترامب" مع روسيا

قال "الكونجرس الأمريكي" في تقرير، تم رفع السرية عن جزء منه، إنه لا يوجد أي دليل على تخابر الحملة الانتخابية لدونالد ترامب مع روسيا، مضيفا: "لم يتم العثور على أي أدلة تؤكد تخابر أو تنسيق أو تآمر الحملة الانتخابية لترامب مع الحكومة الروسية، على الرغم من أنه تم الكشف عن قيام حملتي ترامب وهيلاري كلينتون الانتخابيتين بخطوات غير مدروسة.

ومن بين تلك الخطوات غير المدروسة، ذكر التقرير لقاء دونالد ترامب الابن مع الحقوقية الروسية نتاليا فيسيلنيتسكايا وتواصل حملة ترامب مع "ويكيليكس".

وأشار التقرير إلى أن أي واحد من شهود العيان الذين تم استجوابهم لم يقدموا أدلة على تخابر. وأكد التقرير، أن المواقف السياسية لترامب لم تتعرض لأي تأثير من قبل روسيا، كما لم يتم العثور على أي دليل على أن نشاط ترامب في مجال الأعمال قبل حملته الانتخابية أرسى أساسا لأي تخابر مع روسيا في وقت لاحق، أي أثناء الحملة الانتخابية.وحسب التقرير لم يشارك مساعدو ترامب في قرصنة ونشر بيانات الحزب الديمقراطي ومراسلات هيلاري كلينتون. كما لم يؤثر مساعدو ترامب الذين تواصلوا مع الروس على حملته الانتخابية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وتضمن التقرير أيضا اتهامات لروسيا بأنها بذلت جهودا للتأثير على الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة، وكانت تخوض "حملة خفية" للتأثير على انتخابات الرئاسة منذ عام 2015، وقال إن النشاط الروسي المزعوم كان يهدف إلى إحداث انقسام في المجتمع الأمريكي من أجل تقويض الثقة بالعملية الانتخابية الديمقراطية. واتهم التقرير روسيا باللجوء إلى هجمات سيبرانية واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولات التأثير عبر الوسطاء ووسائل الإعلام الحكومية الروسية.

واعتبر التقرير قناة "آر تي" ووكالة الأنباء "روسيا سيجودنيا" ووكالة "سبوتنيك" التابعة لها وموقع "روسيا ما وراء العناوين" جزءا من الآلة الدعائية الروسية التي استخدمت للتدخل في الانتخابات.

وأعرب أصحاب التقرير عن القلق من أن روسيا ستواصل الجهود لتقويض الديمقراطيات الغربية، وتأجيج القضايا الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي والانقسامات". كما انتقد التقرير السلطات الأمريكية على التباطؤ في الرد على التدخل الروسي. وفي رد فعله على التقرير رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنتائج التحقيق، ودعا لوقف ما وصفه بـ "مطاردة الساحرات" فورا.