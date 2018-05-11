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الوطن

ولاء حافظ يقف دقيقة حداد على أرواح الشهداء تحت الماء

منذ 43 دقيقة
كتب: مروة عبدالله
ولاء حافظ يقف دقيقة حداد على أرواح الشهداء تحت الماء

النقيب ولاء حافظ

نفذ البطل المصري النقيب بحري متقاعد ولاء عباس حافظ، مساء اليوم، غطسة تحدى الإعاقة، لتحطيم الرقم القياسي للغطس تحت الماء.

وقال ولاء حافظ، في تصريحات صحفية قبيل بدء "الغطسة"، إنه يتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على دعمه المستمر لذوي الاحتياجات الخاصة، واختيار هذا العام ليكون "عام متحدى الإعاقة".

وأعلن البطل المصري الوقوف دقيقة حداد من تحت الماء، على شهداء القوات المسلحة في سيناء والعملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018".

وأضاف أنه تعلم الصمود والتحدي وقوة العزيمة والإيمان بالله من القوات المسلحة مصنع الرجال والأبطال، موجهًا الشكر إلى القيادة العامة للقوات المسلحة التى توفر كل أوجه الدعم لأبنائها، والقوات البحرية التي تربي فيها على أن واجبه وعمله جزء من إيمانه. وأكد أن أبناء القوات المسحلة لا يعرفون المستحيل.

يذكر أن البطل المصري النقيب بحري متقاعد ولاء عباس هو أحد أبطال القوات المسلحة المصرية سابقًا، والذى تعرض لحادث نتج عنه الإصابة بشلل رباعي مؤثرًا في الحاجب الحاجز بنسبة 40%.

ودخل البطل المصري موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لتسجيله "غطسة" تحت الماء قبل الحادث استمرت لثلاث أيام (يأكل ويشرب) فيها تحت الماء.

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