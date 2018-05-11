الكنيسة تختتم مؤتمر أساقفة وكهنة أوروبا في هولندا

اختتم أساقفة وكهنة إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أوروبا مؤتمرهم السادس والذي أقيم بمقر المؤتمرات المسيحي "بيت إيل" بشرق هولندا، والذي حاضر فيه الأنبا سيرابيون مطران لوس أنچلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، في بيان له، إن المؤتمر ناقش موضوعات دارت حول مدارس الاحد وخدمة الشباب واجتماعات إعداد الخدام والليتورجيا وخدمة الشمامسة.

وأضاف حليم، أن الأنبا سيرابيون، تحدث خلال المؤتمر حول رؤيته في تطوير خدمة الكنيسة القبطية في المهجر، وناقشت ورش العمل تطوير أساليب الخدمة والحفاظ على الهوية القبطية ومشاكل الجيل الثاني والكرازة، وكيفية الحفاظ على التراث القبطي.

وأشارت الكنيسة، إلى أنه في ختام فعاليات المؤتمر انتقل الجميع إلى دير الشهيد تواضروس المشرقي في شرق هولندا حيث اشتركوا معًا في صلاة القداس الإلهي، وتمت الصلاة بتسع لغات هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهولندية والسويدية والإيطالية بالإضافة إلى القبطية واليونانية القديمة والعربية، ثم قرأت توصيات المؤتمر، وقدموا الشكر لكل من تعب في الإعداد وتقديم برامج المؤتمر واتفق الجميع على إرسال برقية شكر إلى البابا لرعايته للمؤتمر.

شارك في المؤتمر 12 أسقفًا وثلاثة وسبعون كاهنًا وعشرات من الخدام والخادمات والشمامسة والمكرسين والمكرسات يمثلون ثلاثة عشر إيبارشية.