الكنيسة تنظم لقاء للشباب في طنطا بحضور "بولا" و"دافيد"

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن تنظيم إيبارشية طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس بمحافظة الغربية، اجتماع للشباب القبطي بالإيبارشية، يوم الخميس المقبل، بكاتدرائية مارجرجس وشهداء طنطا الأبرار.

وأشارت الكنيسة إلى أن اللقاء سيحضره كل من: "الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس للكنيسة، والأنبا دافيد أسقف نيويورك وتوابعها للأقباط الارثوذكس بالولايات المتحدة الأمريكية"، لافتة غلى قيامها بتوزيع هدايا لأول 50 شاب وفتاة في الحضور للقاء الذي سينطلق في السادسة والنصف من مساء هذا اليوم.