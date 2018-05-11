"الأدب وقضايا الانتماء" مؤتمر أدبي في قصر ثقافة دمياط الأحد

ينظم إقليم شرق الدلتا الثقافي، بالتعاون مع فرع ثقافة دمياط، الدورة الـ17 لمؤتمر الإقليم الأدبي بعنوان "الأدب وقضايا الانتماء"، وذلك برئاسة السينارست محمد أبو العلا السلاموني، ويتولى أمانته الأديب فكري داوود خلال الفترة من 13 حتى 15 مايو الجاري.

يفتتح المؤتمر بقصر ثقافة دمياط، وينفذ باقي الجلسات والأمسيات بمدينة رأس البر، على أن تنطلق الفعاليات في الـ11 صباحًا.

ويهدي المؤتمر هذه الدورة إل روح الروائي صبري موسى، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويكرم المؤتمر هذه الدورة كلا من الشاعر الكبير السيد حسن، والأديب محمود الديداموني، الأديب الراحل علاء الدين وحيد، والشاعر السيد غازي، والشاعر محمد سالم مشتي.