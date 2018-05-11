بالصور| "الهلال الأحمر" يقدم مساعدات لمتضرري حرائق 30 منزلا بالبلينا

قدم الهلال الأحمر المصري بسوهاج مساعدات لمتضرري الحرائق التي اندلعت في 30 منزلا بقرية الحرجة بالقرعان التابعة لقرية عرابة أبيدوس، ومنطقة غرب المرة ووسط المدينة بمركز البلينا جنوب سوهاج.

وذكر بيان صادر عن الهيئة، أن المساعدات تمثلت في دعم عيني عبارة عن بطاطين، وحُصر، ومراتب، وأدوات نظافة شخصية، بالإضافة تقديم بعض الإسعافات الأولية للجروح الخفيفة.

وأضاف أن المساعدات قدمت تحت رعاية الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، ومتابعة من الدكتورة مؤمنة كامل، الأمين العام للهلال الأحمر، ومحمد عبد السلام، وكيل وزارة الشئون الاجتماعية.

وتابع أنه جار ستكمال أعمال الدراسة والتقدير النهائي للخسائر والاحتياجات لمتضرري الحريق وذلك فيما يخص الهلال الأحمر المصري فرع سوهاج.

كانت حرائق اندلعت في 30 منزلا بقرية الحرجة بالقرعان التابعة لقرية عرابة أبيدوس، ومنطقة غرب المرة ووسط المدينة بمركز البلينا جنوب سوهاج.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من إخماد الحرائق الثلاثة، وأصيب في الواقعة 7 أشخاص باختناقات، ونقلوا إلى المستشفى للعلاج.

وتلقى اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة البلينا باندلاع 3 حرائق بعدد من المنازل، بقرية الحرجة بالقرعات، ومنطقة غرب المرة ووسط مدينة البلينا وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة علي الحرائق.

وتبين أن الحرائق انتشرت سريعا وامتدت بفعل الرياح إلى عدد من المنازل المجاورة، وبلغ عدد المنازل المحترقة 30 منزلا، وتسبب الحريق في نفوق عدد من رؤوس للماشية، واحتراق بعض الأثاث والمنقولات المنزلية، وكلف مدير أمن سوهاج، المعمل الجنائي بالانتقال، واتخاذ اللازمة لمعرفة أسباب الحرائق، وتحرر محضر بالواقعة.