إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، بأعيرة نارية وطعنات أسلحة بيضاء، في مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية بقرية كوم إدريجة التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، مساء الجمعة، ونقلوا إلى مستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج.

واستقبل مستشفى بني سويف العام كلا من أحمد عويس شبيب، 34 سنة، مصاب بطلق ناري بالفخد الأيسر، ومقيم قرية بني مدير بمركز الواسطى، وبدر محمد محمد، 35 سنة، ومقيم قرية كوم أدريجة، ومصاب بطلق ناري باليد اليسرى.

كما استقبل المستشفى محمود عشري عبدالتواب 27 سنة، ومقيم قرية بني حدير الواسطى، ومصاب جرح طعني غائر بالصدر، ومحمد عبدالسلام علي 35 سنة، ومقيم قرية بني حدير بمركز الواسطى، ومصاب بجرح قطعي بالصدر.

وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا بقرية كوم أدريجة لمنع تجدد الاشتباكات مرة أخرى، وضبط أطرافها.