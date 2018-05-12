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الوطن

بالفيديو| منذر رياحنة يبكي على الهواء بسبب والدته: "وحشتيني"

اليوم AM 02:49
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| منذر رياحنة يبكي على الهواء بسبب والدته: "وحشتيني"

منذر رياحنة يبكي على الهواء

بكى الفنان الأردني، منذر رياحنة، على الهواء، بسبب اتصال هاتفي من والدته خلال برنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية "dmc". 

وقالت الحاجة أم فادي، والدة الفنان الأردني: "كل المصريين إخوات منذر، وبهنأ الجميع بشهر رمضان". 

ورد عليها رياحنة، قائلًا: "شكرًا ماما، أسبوع هكون عندك وحشتيني". 

وأضاف أسامة كمال: "منذر عزمني آجي الأردن، وهفطر عندِك في رمضان". 

وتابع رياحنة: "ربنا يحمي ماما، ربتنا وإحنا 8 أيتام، وأي حاجة بتحصل من نجاح بدعواتها، وحشتني بجد، وبقالي فترة مش شايفها". 

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