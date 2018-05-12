ضبط 2008 مخالفات مرورية وتنفيذ 1079 حكما قضائيا بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 8 قضايا سلاح ناري دون ترخيص، و2008 مخالفات وجنح مرورية، وتنفيذ 1079 حكما في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية مكبرة، بمراكز المحافظة، وفقا لبيان أمني، مساء الجمعة.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط 14 قضية متنوعة في مجال قضايا الآداب، وقضية ذخائر غير مرخصة، و3 قضايا اتجار بالمخدرات، وقضية ألعاب نارية، وقضيتين سلاح أبيض، و15 قضية متنوعة في مجال قضايا المسطحات.

كما تمكنت الحملة، من ضبط 107 قضايا متنوعة في مجال ضبط الأسواق، و110 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، وتنفيذ 489 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.