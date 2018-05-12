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الوطن

ضبط عاطلين بحيازتهما أسلحة نارية في حملة أمنية بدمياط

منذ 39 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
ضبط عاطلين بحيازتهما أسلحة نارية في حملة أمنية بدمياط

مدير أمن دمياط

تمكنت قوات الأمن في دمياط برئاسة المقدم حسين القندقلي رئيس قسم الأسلحة والذخيرة غير المرخصة، وبإشراف اللواء مجدي أبو العز مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، من ضبط "رمضان .ر .ا"، 27 عاما، عاطل، ومقيم بقرية السنانية دائرة قسم ثان دمياط والسابق اتهامه في 3 قضايا "سلاح ناري – شروع في سرقة – سلاح أبيض" وبحيازته سلاح ناري عبارة عن طبنجة عيار 9 مم قصير وطلقة من ذات العيار.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3823 جنايات قسم ثان دمياط لسنة 2018م كما تم ضبط "محمد .أ.ع"، 30 عاما، عاطل ومقيم بقرية العطوي دائرة مركز فارسكور وبحياته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة من ذات العيار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 39/77 جنايات ا د ط مركز شرطة فارسكور لسنة 2018م.

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