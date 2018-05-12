"الأرصاد": طقس معتدل.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد، انخفاضًا آخر في درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

كما تظهر السحب المتوسطة والعالية شمالًا، قد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على معظم الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وشرق البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة 30 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 19 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية: