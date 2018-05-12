تسجيل الدخول

الوطن

"الأرصاد": طقس معتدل.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

اليوم AM 05:57
كتب: شريف سليمان
"الأرصاد": طقس معتدل.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس

يتوقع خبراء الأرصاد، انخفاضًا آخر في درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا. 

كما تظهر السحب المتوسطة والعالية شمالًا، قد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على معظم الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وشرق البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة 30 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 19 درجة مئوية. 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية:

 

أخبار متعلقة

"الأرصاد": طقس معتدل على السواحل الشمالية للبلاد.. والعظمى بالقاهرة 32

"الأرصاد": طقس معتدل على السواحل الشمالية للبلاد.. والعظمى بالقاهرة 32
"الري": أمطار تصل شدتها لـ7 مم على السواحل الشمالية الغربية مساء اليوم

"الري": أمطار تصل شدتها لـ7 مم على السواحل الشمالية الغربية مساء اليوم
"الأرصاد": طقس معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

"الأرصاد": طقس معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة
"الأرصاد": الطقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على الصعيد

"الأرصاد": الطقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على الصعيد
"الري": توقعات بسقوط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية

"الري": توقعات بسقوط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية

التعليقات

غالي الكرة المصرية.. «الكابيتانو» يودع «الساحرة المستديرة»

أحدث الأخبار

أحمد فهمي: انفصالي عن شيكو وهشام "حاجة إيجابية جدا"

أحمد فهمي: انفصالي عن شيكو وهشام "حاجة إيجابية جدا"

أحمد فهمي: "الأسطورة" أنجح مسلسل في آخر 10 سنوات

أحمد فهمي: "الأسطورة" أنجح مسلسل في آخر 10 سنوات

بالفيديو| أب يبكي بسبب اعتداء ابنه عليه مرتين بـ"السكينة والشاكوش"

بالفيديو| أب يبكي بسبب اعتداء ابنه عليه مرتين بـ"السكينة والشاكوش"

ضبط هارب من حكم بالسجن 8 سنوات لحيازته سلاحا

ضبط هارب من حكم بالسجن 8 سنوات لحيازته سلاحا

بدء عملية الاقتراع بالعراق في انتخابات تشريعية حاسمة لإعادة الإعمار

بدء عملية الاقتراع بالعراق في انتخابات تشريعية حاسمة لإعادة الإعمار

اختيارات الوطن

هل ستنجح سياسات الثمانينيات لمهاتير محمد في عام 2018؟

هل ستنجح سياسات الثمانينيات لمهاتير محمد في عام 2018؟

"بدل واحدة اشتري 2".. حيل طريفة للمصريين لمواجهة سعر تذكرة المترو

"بدل واحدة اشتري 2".. حيل طريفة للمصريين لمواجهة سعر تذكرة المترو

بعد ارتفاع أسعار تذاكر المترو: «راح زمن العزومات»

بعد ارتفاع أسعار تذاكر المترو: «راح زمن العزومات»

"عربة السيدات" بعد رفع أسعار التذاكر.. "صراخ ونقاش واستسلام للواقع"

قبل أول انتخابات محليات منذ 10 سنوات: الأحزاب تستعد.. ومشاورات لـ«قوائم موحدة»

قبل أول انتخابات محليات منذ 10 سنوات: الأحزاب تستعد.. ومشاورات لـ«قوائم موحدة»

الأكثر قراءة

عاجل