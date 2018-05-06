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الوطن

"الأرصاد": طقس معتدل على السواحل الشمالية للبلاد.. والعظمى بالقاهرة 32

اليوم AM 07:14
كتب: شريف سليمان
"الأرصاد": طقس معتدل على السواحل الشمالية للبلاد.. والعظمى بالقاهرة 32

الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى بعض المناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة قد تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة 32 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 19 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية:

 

 

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