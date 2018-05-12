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الوطن

"المرور": إصلاحات كوبري الدقي تنتهي قبل بداية شهر رمضان

اليوم AM 08:37
كتب: نرمين عفيفي
"المرور": إصلاحات كوبري الدقي تنتهي قبل بداية شهر رمضان

المرور

قال العقيد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط والبحوث الفنية بمرور الجيزة، إنه لم تقع أي حوادث أو مصادمات لها تأثير سلبي على الحركة المرورية، ويوم السبت من الأيام المعهود لها بالكثافات المرورية المتوسطة.

وأضاف طاهر أن خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن كوبري أكتوبر يشهد انسيابية مرورية في الاتجاهين، وكوبري الجلاء وكوبري 15 مايو يعملان بطريقة مرضية، وكوبري عباس وكوبري الجامعة وكوبري الساحل يشهدان سيولة مرورية.

وتابع طاهر أن محور صفط يعمل بشكل جيد، ومحور عرابي يشهد سيولة مرورية، والبحر الأعظم أيضا، وجميع ميادين ومحاور الجيزة تعمل بطريقة ممتازة جدا، لافتا إلى أن أعمال الصيانة مازالت تعمل على كوبري الدقي، وسينتهي قبل شهر رمضان.

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