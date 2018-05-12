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الوطن

مصرع طفل صعقا بالكهرباء في "كولدير ماء" بأسيوط

اليوم AM 09:01
كتب: سعاد أحمد
مصرع طفل صعقا بالكهرباء في "كولدير ماء" بأسيوط

أرشيفية

لقي طفل مصرعه، إثر إصابته يصعق كهرباء في أثناء شربه الماء من كولدير بالشارع الغنايم في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز الغنايم ببلاغ من الدكتور سامح سفيان مدير المستشفى المركزي بوصول الطفل محمد المعتصم بالله 12 عاما جثة هامدة إثر تعرضه لصعق بالكهرباء.

وبإجراء الكشف الطبي عليه تبين تعرضه للصعق الكهربائي بالوجه ما أدى إلى وفاته في الحال، ولا توجد أية شبة جنائية على الإطلاق وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وبانتقال قوات من مباحث المركز وبسؤال والد الطفل، أقر أنه حال تواجد المجني عليه برفقته لمساعدته للعمل بإحدى الأراضي الزراعية ونتيجة لحرارة الجو توجه إلى "كولدير ماء على الطريق" ليغسل وجهه ورأسه، فتعرض للصعق الكهربي لوجود ماس كهربائي به أدى إلى وفاته في الحال، ولم يتهم أحد ولا توجد شبه جنائية.

وتحرر المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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