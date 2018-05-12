نائب: قرار زيادة أسعار المترو "حتمي".. وما زال أرخص المواصلات

قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، إن قرار زيادة أسعار تذاكر المترو كان قرارًا حتميا نتيجو الخسائر التي تعرض لها مرفق مترو الأنفاق، الذي ينقل شريحة كبيرة من المواطنين، وأسعاره ثابتة منذ فترة طويلة، وتكاليفه تزيد عام بعد آخر من صيانة ورواتب وأمن وسلامة المحطات.

وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفيه له لبرنامج "هذا الصباح" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن 620 مليون جنيه خسائر شهدها المترو في الفترة السابقة، وإذا لم تزيد الأسعار كانت ستتحول الخدمة في المترو مثلما يحدث في السكك الحديدة الآن، وزيادة الأسعار مثل الدواء المر.

وتابع أن هيئة مترو الأنفاق راعت الحالة الاجتماعية للمواطنين من طلاب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أن من أرخص وأفضل وسائل المواصلات في مصر، مؤكدا أن الشعب المصري واع ويعرف أن قرار رفع أسعار تذاكر المترو حتمي.