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الوطن

حساسين يتقدم بطلب إحاطة لرئيس "النواب" ضد رفع أسعار تذاكر المترو

منذ 37 دقيقة
كتب: محمد يوسف
حساسين يتقدم بطلب إحاطة لرئيس "النواب" ضد رفع أسعار تذاكر المترو

النائب سعيد حساسين

أعلن الدكتور سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، رفضه لتصريحات الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والتي علق فيها على رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، حيث قال الوزير "كان لا بد من اتخاذ هذه الحلول من زمان، وأصدرنا هذا القرار وأنا ضميري مبسوط ومستريح لأنني أريد الإبقاء على هذه الخدمة للمواطن، وأنا استخدم المترو فى حدود 3 مرات أسبوعيا".

وأكد "حساسين" في طلب الإحاطة الذي قدمه للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير النقل أنه مع رفع تذاكر جميع وسائل النقل التابعة للحكومة ورفع الدعم نهائيا عن وسائل النقل الحكومة ولكن مع وضع سياسات واضحة وحاسمة تكفل منح الفقراء والبسطاء من المواطنين "الغلابة" الحق في استخدام وسائل النقل الحكومية بالمجان.

ووجه "حساسين" سؤالا لوزير النقل قائلا: "يا معالي الوزير قلت في تصريحاتك إنك بتستخدم المترو ثلاث مرات أسبوعيا فهل تدفع حق الدولة وعندما تستخدم قطارات السكك الحديدية ومعك باقي زملائك الوزراء هل بيكون كله مجانا وعلى حساب صاحب المحل؟".

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