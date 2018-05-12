إعادة فتح باب التقدم للمتخلفين بـ"الحزام الأخضر" في 6 أكتوبر

قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إعادة فتح باب التقدم بمستندات الملكية، وإجراء المعاينات، وتحديد نظام السداد، وذلك للمتخلفين عن التقدم في المواعيد التي جرى تحديدها سابقًا، للمتعاملين على الأراضي المُلغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بمساحة 12 ألفًا و494 فدانًا، بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، وكذا لمن قاموا بالشراء بعقود من آخرين "موثقة، ثابتة التاريخ" قبل تاريخ نشر الإعلان بالصحف، وتنتهي ملكيتهم لشركة 6 أكتوبر الزراعية.

صرح بذلك المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، موضحًا أنه يمكن لمقدمي الطلبات تفويض الهيئة في القيام بأعمال تطوير حصتهم من الأرض، مع اقتضاء حق الدولة المُستحق عن فرق تغيير نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني، ورسوم التحسين، وتكلفة توصيل شبكات المرافق، وحق الهيئة فى أعمال التنمية العمرانية، على أن تكون حصة الدولة كالتالي: "ثلث للدولة ممثلة في الهيئة وجهاز المدينة، ثلث للطرق والممرات والفراغات والخدمات العامة، ثلث لمقدم الطلب"، على أن يتم تحديد حصة مقدم الطلب "ثلث المساحة" بمناطق بعد إعادة التخطيط والتقسيم، على أن تكون مفرزة ومرفقة ومرقمة ومحددة الحدود والأبعاد "في شكل قطع سكنية مجزأة أو مجمعة حسب المخطط المعتمد" فور اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة وبموجب عقود نهائية خالصة الثمن لهذه القطع.

وقال "السباعي"، إنه في حالة عدم التقدم سيتم تطبيق أحد البديلين التاليين: الأول: اعتبار رغبة العميل الإبقاء على الأرض كأرض زراعية دون المطالبة بأي نوع من أنواع المرافق، وفي هذه الحالة سيتم نقله لموقع آخر يتناسب مع النشاط الزراعي، أما البديل الثاني: فهو اعتبار أن رغبة العميل التعامل على أساس الحصة العينية، وعلى الراغبين في عدم التعامل الحضور لمقر الجهاز خلال فترة التقدم للإفصاح فقط عن رغبتهم طبقاً لأحد البديلين، مؤكداً أن هذا القرا لا يعتبر تقنيناً للمخالفات، وأي أعمال أُقيمت بعد المعاينات سيتم إزالتها على نفقة المخالف.​