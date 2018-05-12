أشرف حسني يشارك في كتابة "الشريط الأحمر"

يشارك السيناريست أشرف حسني في ورشة كتابة المسلسل الجديد "الشريط الأحمر red band"، بإشراف الكاتب الصحفي محمد فتحي، والمسلسل إخراج محمد جمعة.

وقال أشرف حسني لـ"الوطن"، إن المسلسل تدور أحداثه عن طبيب بشري يعالج أطفال السرطان والأمراض الخطرة داخل مستشفى سرطان الأطفال "57357"، مبينا أن المسلسل مأخوذ عن فورمات عالمية، ونفذ في أكثر من 13 دولة أجنبية وطرحت أكثر من نسخة بلغات مختلفة ومنها الإسبانية والأمريكية والإيطالية والفرنسية وغيرهما، متابعا "نصور العديد من المشاهد داخل المستشفى كما تم تجهيز ديكور آخر للمستشفى يتم تصوير عدد آخر من المشاهد به".

والمسلسل بطولة نشوى مصطفى، سالي شاهين، أحمد ماجد، أحمد هلال، أحمد فهمي، وولاء الشريف، إضافة إلى 5 اطفال يجسدون مرضى السرطان، وإنتاج key film، وإخراج محمد جمعة.