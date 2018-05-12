تسجيل الدخول

الوطن

قاضي "فض رابعة" يسمح لوفد من الاتحاد الأوروبي بحضور المحاكمة

منذ 15 دقيقة
كتب: علاء يوسف
قاضي "فض رابعة" يسمح لوفد من الاتحاد الأوروبي بحضور المحاكمة

هيئة المحكمة

سمح المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر قضية "فض رابعة"، لوفد ممثل عن الاتحاد الأوروبي بحضور جلسة، اليوم، وتضم القضية محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، وعدد من قيادات الجماعة.

وتحمل القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر، وتضم 739 متهمًا، بينهم المصور الصحفي "شوكان"، محبوس، وآخرون هاربين أبرزهم وجدي غنيم، وعاصم عبدالماجد، وطارق الزمر.

كانت نيابة شرق القاهرة أسندت للمتهمين تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتدبير تجمهر بميدان "رابعة العدوية"، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، بغرض ترويع وتخويف الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم، أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي، ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش، وحيازة أسلحة نارية، وزجاجات مولوتوف، وحجارة وعصي وسكاكين وخناجر.

أخبار متعلقة

بدء جلسة محاكمة "بديع" و738 آخرين في قضية "فض اعتصام رابعة"

بدء جلسة محاكمة "بديع" و738 آخرين في قضية "فض اعتصام رابعة"
قاضي "فض رابعة" يأمر بإخراج البلتاجي من قاعة المحكمة

قاضي "فض رابعة" يأمر بإخراج البلتاجي من قاعة المحكمة
البلتاجي يطلب من دفاعه عدم الترافع عنه في "فض رابعة"

البلتاجي يطلب من دفاعه عدم الترافع عنه في "فض رابعة"
الحبس سنة لـ"عصام سلطان" بتهمة تعطيل سير الجلسة في "فض رابعة"

الحبس سنة لـ"عصام سلطان" بتهمة تعطيل سير الجلسة في "فض رابعة"
تأجيل محاكمة المتهمين في "فض رابعة " لجلسة 5 مايو

تأجيل محاكمة المتهمين في "فض رابعة " لجلسة 5 مايو

التعليقات

غالي الكرة المصرية.. «الكابيتانو» يودع «الساحرة المستديرة»

أحدث الأخبار

ماليزيا تدرج اسم رئيس الوزراء السابق على قائمة الممنوعين من السفر

ماليزيا تدرج اسم رئيس الوزراء السابق على قائمة الممنوعين من السفر

11 قتيلا إيرانيا جراء غارات نفذتها إسرائيل في سوريا

11 قتيلا إيرانيا جراء غارات نفذتها إسرائيل في سوريا

تجديد حبس عاطل يتاجر في الأسلحة النارية 15 يوما في الجيزة

تجديد حبس عاطل يتاجر في الأسلحة النارية 15 يوما في الجيزة

"شباب ورياضة الوادي الجديد" تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان

"شباب ورياضة الوادي الجديد" تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان

رئيس البرلمان العراقي يدعو الناخبين للمشاركة بكثافة في الاقتراع

رئيس البرلمان العراقي يدعو الناخبين للمشاركة بكثافة في الاقتراع

اختيارات الوطن

كأس العالم يعيد إحياء «إريال التليفزيون» وسعره يرتفع من 5 إلى 25 جنيهاً

كأس العالم يعيد إحياء «إريال التليفزيون» وسعره يرتفع من 5 إلى 25 جنيهاً

30 جنيهاً مكافأة التفوق.. والطلبة: «نعمل بيهم إيه؟»

30 جنيهاً مكافأة التفوق.. والطلبة: «نعمل بيهم إيه؟»

بعد رفع تذكرة المترو.. «القاهرة» تطلق: «سكتك خضرا.. مصر أسرع بالعجلة»

بعد رفع تذكرة المترو.. «القاهرة» تطلق: «سكتك خضرا.. مصر أسرع بالعجلة»

«مجدى» ينافس الماكينات فى الرسم على المعادن: «إيدى أدق»

«مجدى» ينافس الماكينات فى الرسم على المعادن: «إيدى أدق»

هل ستنجح سياسات الثمانينيات لمهاتير محمد في عام 2018؟

هل ستنجح سياسات الثمانينيات لمهاتير محمد في عام 2018؟

الأكثر قراءة

عاجل