تسجيل الدخول

الوطن

تجديد حبس عاطل يتاجر في الأسلحة النارية 15 يوما في الجيزة

منذ 5 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
تجديد حبس عاطل يتاجر في الأسلحة النارية 15 يوما في الجيزة

صورة ارشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس عاطل لمدة 15 يومًا بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية.

وقررت نيابة إمبابة، تحت إشراف المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية، وحرزت النيابة فردي خرطوش وطبنجتين مبلغ بسرقتهما.

وضبطت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، المتهم (ح. ن.- 44 عامًا- عاطل) وبحيازته المضبوطات، وأُحيل إلى النيابة التي أصدرت قرارها السابق.

أخبار متعلقة

القبض على عاطلين نفذا 7 جرائم سرقات بمساكن إمبابة

القبض على عاطلين نفذا 7 جرائم سرقات بمساكن إمبابة
"أمن الجيزة" يضبط 31 متهما في حملات مبكرة بالمحافظة

"أمن الجيزة" يضبط 31 متهما في حملات مبكرة بالمحافظة
أمن الجيزة يضبط المتهمين بسرقة 3 مليون جنيه من مكتب مقاولات بالهرم

أمن الجيزة يضبط المتهمين بسرقة 3 مليون جنيه من مكتب مقاولات بالهرم
"أمن الجيزة": ضبط مسجل خطر بـ"خرطوش" في الهرم

"أمن الجيزة": ضبط مسجل خطر بـ"خرطوش" في الهرم

التعليقات

غالي الكرة المصرية.. «الكابيتانو» يودع «الساحرة المستديرة»

أحدث الأخبار

11 قتيلا إيرانيا جراء غارات نفذتها إسرائيل في سوريا

11 قتيلا إيرانيا جراء غارات نفذتها إسرائيل في سوريا

تجديد حبس عاطل يتاجر في الأسلحة النارية 15 يوما في الجيزة

تجديد حبس عاطل يتاجر في الأسلحة النارية 15 يوما في الجيزة

"شباب ورياضة الوادي الجديد" تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان

"شباب ورياضة الوادي الجديد" تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان

رئيس البرلمان العراقي يدعو الناخبين للمشاركة بكثافة في الاقتراع

رئيس البرلمان العراقي يدعو الناخبين للمشاركة بكثافة في الاقتراع

برلماني يطالب بسرعة صدور قانون "جرائم الإنترنت": لحماية الحياة الخاصة

برلماني يطالب بسرعة صدور قانون "جرائم الإنترنت": لحماية الحياة الخاصة

اختيارات الوطن

كأس العالم يعيد إحياء «إريال التليفزيون» وسعره يرتفع من 5 إلى 25 جنيهاً

كأس العالم يعيد إحياء «إريال التليفزيون» وسعره يرتفع من 5 إلى 25 جنيهاً

30 جنيهاً مكافأة التفوق.. والطلبة: «نعمل بيهم إيه؟»

30 جنيهاً مكافأة التفوق.. والطلبة: «نعمل بيهم إيه؟»

بعد رفع تذكرة المترو.. «القاهرة» تطلق: «سكتك خضرا.. مصر أسرع بالعجلة»

بعد رفع تذكرة المترو.. «القاهرة» تطلق: «سكتك خضرا.. مصر أسرع بالعجلة»

«مجدى» ينافس الماكينات فى الرسم على المعادن: «إيدى أدق»

«مجدى» ينافس الماكينات فى الرسم على المعادن: «إيدى أدق»

هل ستنجح سياسات الثمانينيات لمهاتير محمد في عام 2018؟

هل ستنجح سياسات الثمانينيات لمهاتير محمد في عام 2018؟

الأكثر قراءة

عاجل