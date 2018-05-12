تجديد حبس عاطل يتاجر في الأسلحة النارية 15 يوما في الجيزة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس عاطل لمدة 15 يومًا بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية.

وقررت نيابة إمبابة، تحت إشراف المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية، وحرزت النيابة فردي خرطوش وطبنجتين مبلغ بسرقتهما.

وضبطت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، المتهم (ح. ن.- 44 عامًا- عاطل) وبحيازته المضبوطات، وأُحيل إلى النيابة التي أصدرت قرارها السابق.