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الوطن

العراق: "الحشد الشعبي" يعلن إحباط محاولة إرهابية لاستهداف مراكز اقتراع

منذ 11 دقيقة
كتب: وكالات
العراق: "الحشد الشعبي" يعلن إحباط محاولة إرهابية لاستهداف مراكز اقتراع

لافتات المرشحين العراقيين

أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق إحباط محاولة لاستهداف مراكز اقتراع في قضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين، قبل بدء الانتخابات البرلمانية السبت، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقالت قوات الحشد في بيان، مساء الجمعة، "أحبطت قوات الحشد الشعبي، الجمعة، محاولة إرهابية لتنظيم (داعش) الإرهابي لاستهداف مراكز اقتراع عشية إجراء الانتخابات في قضاء بلد ضمن محافظة صلاح الدين، فيما تمكنت من قتل 6 دواعش انتحاريين".

وأوضح البيان أن "قتلى الدواعش كانوا ضمن خلية كانت مسؤولة عن الهجمات في ما يسمى بولاية شمال بغداد والتي نفذت عدة عمليات إجرامية استهدفت القوات الأمنية". 

وحذرت السفارة الأمريكية، في وقت سابق، من وقوع هجمات إرهابية محتملة على مراكز الاقتراع في العراق بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، خاصة في مناطق أم القرى وغزالية في العاصمة.

وقال السفارة، في بيان، "تلقينا معلومات تفيد باحتمال وقوع هجمات إرهابية على مراكز الاقتراع في العراق خاصة في مناطق أم القرى وغزالية في بغداد".

ومن المقرر أن تجري اليوم عملية الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية العراقية، والتي تعد الأولى التي تجري بعد تحرير كامل أراضي البلاد من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي وثاني انتخابات عراقية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011، ورابع انتخابات منذ سقوط النظام السابق عام 2003، لانتخاب مجلس النواب العراقي، الذي بدوره ينتخب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.

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