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الوطن

قطر تدعم إنتاج السلاح في تركيا

منذ 7 دقيقة
كتب: (أ.ش.أ)
قطر تدعم إنتاج السلاح في تركيا

أمير قطر-تميم بن حمد-صورة أرشيفية

فازت مؤسسة "بي إم سي"، كيان مشترك بين صندوق قطر الوطني للاستثمارات ورجل الأعمال التركي "إيثيم سانساك"، بعقد تمويل وشراكة فى إنتاج وتصنيع مدرعة القتال البري التي تطمح تركيا في إنتاجها محليا وتحمل الاسم "التاي".

وجاء التعاون القطري مع أنقرة في هذا المجال بعد أن عجزت تركيا عن إيجاد شركاء لها على مستوى العالم في تمويل هذا المشروع، بسبب فجوة الثقة في نظام رجب طيب أردوغان والذي لم يجد سوى التمويل القطري لإنقاذ مشروعه.

وبحسب المراقبين، يكشف عرض التمويل القطري لإنتاج المدرعة التركية عن مدى التعاون الحاصل بين أنقرة والدوحة، إذ يشغل رجل الأعمال التركي المشارك في المشروع إيثيم سانساك منصب المدير التنفيذي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الذي يقوده أردوغان، وقد تم إعلان الشراكة بين مؤسسته وصندوق الاستثمار القطري في فبراير الماضي، حيث كانت الترتيبات تتم سرا بين الدوحة وأنقرة في هذا الصدد قبل ذلك بشهور.

وقال مسئولون في وكالة التوريدات الدفاعية التركية التابعة للدولة، إن عرض التمويل القطري للمشروع ينهي مساع تركية بدأت في العام 2017 للبحث عن شريك تمويل وإنتاج للمدرعة "التاي"، التي وضعت تركيا تصميمها الأول في 2008 بمعرفة شركة "أوتوكار" التركية لإنتاج مركبات القتال، وهي مؤسسة أعمال خاصة مقابل نصف مليار دولار أمريكي، وسيعمل في برنامج إنتاج المدرعة نحو 200 مهندس تقول تركيا إنهم سينتجون 250 مدرعة في مراحل الإنتاج الأولية تزيد إلى 1000 مدرعة بعد ذلك.

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