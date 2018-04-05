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الوطن

أزمة في "البرلماني العربي" بسبب تحفظ قطر والسودان على إدانة تركيا

منذ 58 دقيقة
كتب: محمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق
أزمة في "البرلماني العربي" بسبب تحفظ قطر والسودان على إدانة تركيا

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شهدت الجلسة الختامية للاتحاد البرلماني العربي، المُنعقد بمقر مجلس النواب، أزمة بسبب أعتراض رؤساء برلمانات قطر والسودان والجزائر على إدانة البيان الختامي للاتحاد البرلماني العربي للتدخلات التركية في الشئون العربية.

وقال أحمد إبراهيم عمر، رئيس البرلمان السوداني، في كلمة له بالجلسة الختامية: "اعترض وأتحفظ على أي قرار ضد تركيا وأنا معها قلبا وقالبا".

وفي المقابل، رد الحبيب المالكي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، بأن البيان تم بتصويت أغلبية الدول العربية الممثلة بلجنة السياسات، التي صاغت البيان، وتم تسجيل تحفظ "الجزائر وقطر والسودان"، وفي النهاية التصويت له الحكم الأخير.

وقال المهندس عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني: "أدين بشدة التدخل الإيراني والتركي في شئون الدول العربية، فكما أدانا التدخل الإيراني يجب أن ندين التدخل التركي في العراق أو سوريا أو أي قُطر عربي".

واقترح اللواء سعد الجمال، رئيس وفد البرلمان المصري، في كلمة له بالجلسة الختامية، بأن يدين البيان أي تدخل أجنبي في شئون الدول العربية، دون ذكر دولة بعينها، باستثناء إيران والتي تمول متمردين باليمن لضرب الحرمين الشريفين. 

وأيد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، هذا الاقتراح قائلا:"أنا مع عدم ذكر أسماء الدول، ولكن الأمر مختلف في اليمن من اعتداء متكرر بالصواريخ على الأماكن المقدسة في السعودية ولا يمكن أن نغفل عن ذكر الدول المعتدية ومن باب أولى إدانة المعتدي على دولة آمنة وبالتالي يجب أن يتم ذكر إدانة تلك الدول وتسجيل تحفظ أي دولة".

وتم احتواء الأزمة في النهاية، بالاتفاق علي عدم ذكر أسماء الدول الأجنبية باستثناء إيران.

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