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الوطن

"أمن أسوان": وفاة وكيل "حقوق أسوان" منتحرا

منذ 26 دقيقة
كتب: عبد الله مشالي
"أمن أسوان": وفاة وكيل "حقوق أسوان" منتحرا

صورة أرشيفية

أصدر المكتب الإعلامي لمديرية أمن أسوان، منذ قليل، بيانا عن واقعة وفاة وكيل كلية الحقوق بجامعة أسوان، جاء فيه: بتاريخ اليوم تلقى اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان، إخطارا من مستشفى أسوان الجامعي باستقبالها الدكتور صافي أ.ق، (46 عاما - وكيل بكلية الحقوق بجامعة أسوان) مصابا بكسور متعددة بالجسم ونزيف داخلي إثر ادعاء بسقوطه من علو وتوفي في أثناء إسعافه.

وأضاف البيان، أن بالانتقال وسؤال شاهد الواقعة الدكتور خيري عبدالفتاح السيد، وكيل بكلية الحقوق بجامعة أسوان  قرر بإقدام المتوفى على الانتحار عن طريق إلقاء نفسه من شرفة الاستراحة بالطابق الخامس الكائنة بمنطقة النفق لمعاناته من مرض نفسي وتنتابه نوبة تشنجات، ولم يتهم أو يشتبه في وفاته جنائيا، وتم تكليف  العميد أسامة حلمي، مدير إدارة المباحث الجنائية بالمديرية بالتحري عن الواقعة وظروفها.

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