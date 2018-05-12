سكرتير عام الغربية: تحديد 45600 فدان لزراعة الأرز بحسب دورة مياه الري

أكد اللواء طلعت منصور سكرتير عام محافظة الغربية، اليوم، تحديد ما يقرب من 45600 فدان من الأراضي الزراعية، لزراعتها بالأرز بحسب دورة مياه الري بشكل دوري على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وسمنود وبسيون وقطور.

وأصدر السكرتير العام توجيهاته العاجلة إلى المهندس علي عبد الجواد بيومي وكيل وزارة الزراعة، بالضرورة التنسيق مع مديري الإدارات والوحدات الزراعية؛ لتشكيل لجان من الرقابة والمتابعة، لمباشرة عمليات زراعة الأراضي المحددة لزراعة الأرز خلال موسم زراعته لسنة 2018، وإلزام جميع الفلاحين والمزارعين بالضرورة الالتزام بالدورة الزراعية والمائية للري.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، لـ"لوطن"، أن الوزارة حددت قوانين ولوائح عقابية للمزارعين المخالفين لقواعد زراعة أفدنة الأرز بموجب الاعتماد على محاصيل بديلة منها الفول صويا والذرة، تنفيذا للبرتوكول الموقع مع مديرية الري والمقنن للتنظيم دوره مياه الري.

كما أوضح بيومي، أن من يخالف تلك التعليمات سيتم توقيع غرامات عقابية وإزالة وتطهير الأفدنه المخالفة للزراعة الأرز؛ حفاظا على صالح الدولة وهيبتها في المرحلة المقبلة.