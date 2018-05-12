"27 × 1" حملة بـ"إعلام عين شمس" لتعزيز الانتماء لمصر

أطلقت طلاب شعبة العلاقات العامة والإعلان قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس حملة إعلامية بعنوان "27 × 1" تحت شعار "كلنا أصل واحد"، ضمن مشروعات تخرج الطلاب لعام 2018، تحت إشراف الدكتور هبه شاهين رئيس القسم وعضو الهيئة الوطنية للإعلام.

وتأتي هذه الحملة لتعزيز الانتماء لمصر من خلال التركيز على كل ما هو مصري ومتميز من نماذج ناجحة، ومن خلال إبراز فرص العمل التي توفرها الدوله في العديد من المحافظات، والمشاريع الحديثة التي توفر فرص عمل لعدد كبير من الشباب، وتسليط الضوء علي المحافظات المهمشة إعلاميا بما فيها من صناعات وحرف نادرة تميزها.