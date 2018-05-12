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الوطن

هلع في قطر بعد انتشار أغذية تركية وإيرانية ملوثة

منذ 8 دقيقة
كتب: دينا عبدالخالق
هلع في قطر بعد انتشار أغذية تركية وإيرانية ملوثة

أمير قطر

انتشرت بالأسواق القطرية عدد من الأطعمة الملوثة مؤخرا، وإثر ذلك حذرت وزارة الصحة منها بعد اكتشاف آثارها الصحية الضارة.

ونشرت وزارة الصحة القطرية عبر حسابها بموقع "تويتر"، تحذيرا من استهلاك ورق العنب المستورد، بعد اكتشاف ثبات خطورته لاحتوائه على متبقيات مبيدات بنسب عالية، كما حذرت الوزارة من استخدام جهاز لقياس جودة الأغذية، بعد انتشار مقاطع فيديو بين القطريين الذين أضحوا يعانون من هاجس الأطعمة الملوثة التي غزت أسواقهم.

وحمل الهلع المواطنين على اللجوء إلى شراء أدوات لتحليل الأغذية التي غالبا ما تستوردها الدوحة من تركيا وإيران، إلى التأكد من سلامتها، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

وأضاف، أنه منذ مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر في يونيو 2017، لجأت الدوحة إلى إيران وتركيا لتعويض النقص في المنتجات، بعدما كانت قطر تستورد معظمها حاجياتها برا عبر الحدود السعودية.

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