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الوطن

الجمال يطالب "التموين" بإعادة فتح الخدمة الإلكترونية لإضافة المواليد

منذ 12 دقيقة
كتب: محمد حامد
الجمال يطالب "التموين" بإعادة فتح الخدمة الإلكترونية لإضافة المواليد

جانب من اللقاء

قال النائب اللواء سعد الجمال، الرئيس الشرفي لائتلاف "دعم مصر" البرلماني، إن الائتلاف سيستمع إلى خطة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع السلع ذات الأسعار المخفضة، في جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف الجمال، خلال لقاء الائتلاف مع وزير التموين، أن "الخدمة الإلكترونية لإضافة المواليد على التموين أغلقت، ونطالب باتخاذ إجراءات فتح الخدمة الإلكترونية لإضافة المواليد مرة أخرى".

وتابع الرئيس الشرفي لائتلاف "دعم مصر": "هناك مشكلات كثيرة تخص مستودعات الدقيق، وعلى الوزارة سرعة حلها في أقرب وقت".

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