تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| ضبط سفينة ألقت بـ"خراف نافقة" في مياه البحر الأحمر

منذ 7 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
بالصور| ضبط سفينة ألقت بـ"خراف نافقة" في مياه البحر الأحمر

أصدر اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، فور الإبلاغ عن وجود خراف نافقة بمنطقة جزيرة الجفتون، تعليماته لفرع محميات البحر الأحمر لدفع مراكب لانتشالهم في أسرع وقت، والتنسيق مع قائد القوات البحرية وهيئة العمليات للمعاونة في عمليات المسح، ومراجعة السجلات للوصول إلى المراكب التي عبرت محملة بالأغنام، وفي غضون 6 ساعات تم القبض على السفينة "الفرداوي 1"، والتي تحمل علم دولة توجو، بتاريخ مرور 9 مايو 2018، قادمة من رومانيا ومتجهه إلى الأردن، والقبض على جميع أفراد الطاقم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وقررت محميات البحر الأحمر تشكيل  لجنة من باحثي البيئة للتحقيق في واقعة العثور على خراف نافقة بالقرب من جزيرة الجفتون ومعرفة مصدرها، وتلقت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر بلاغًا يفيد العثور على خراف نافقة بمنطقة شعاب مرجانية قريبة من الجزر، مرجحًا أن تكون ملقاة من إحدى السفن وجرفها التيار إلى المنطقة.

وأكد حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر أن عدد الخراف التي عثر عليها نافقة تجاوز العشرة خراف، مشيرًا إلى أن عودة الخراف النافقة تنذر بكارثة بيئية، بالإضافة إلى كارثة سياحية، لأنه تم العثور عليها حول أماكن الشعاب المرجانية والسياحية وقت تصوير السياح بالجزر، مما ينذر بكارثة تؤثر على السياحة.

وأضاف الطيب، أن الجمعية تحذر من كارثة بيئية بالبحر الأحمر بسبب الخراف، مشيرًا إلى أنها ستجلب خلفها أسماك القرش الخطرة من المحيط الهندي، ومن الممكن أن تعرض حياة المصطافين للخطر.

بالصور| ضبط سفينة ألقت بـ"خراف نافقة" في مياه البحر الأحمر
بالصور| ضبط سفينة ألقت بـ"خراف نافقة" في مياه البحر الأحمر
بالصور| ضبط سفينة ألقت بـ"خراف نافقة" في مياه البحر الأحمر
بالصور| ضبط سفينة ألقت بـ"خراف نافقة" في مياه البحر الأحمر

أخبار متعلقة

مأساة "4 أيام في البحر".. أسماك القرش تلتهم 100 جندي أمريكي

مأساة "4 أيام في البحر".. أسماك القرش تلتهم 100 جندي أمريكي
تدريب باحثي "المحميات" على التعامل مع أسماك القرش

تدريب باحثي "المحميات" على التعامل مع أسماك القرش
بالفيديو| كيف تستخدم الطائرة في صد هجمات أسماك القرش

بالفيديو| كيف تستخدم الطائرة في صد هجمات أسماك القرش
"البيئة": مصر تحمي أسماك القرش والحيتان.. ولا تسمح بصيدهم

"البيئة": مصر تحمي أسماك القرش والحيتان.. ولا تسمح بصيدهم

التعليقات

الفراعنة يسيطرون على جوائز «الأفضل» قبل المونديال

أحدث الأخبار

حسب الله يشيد بدرو السياسيين و"الاستعلامات" في "أزمة روسيا اليوم"

حسب الله يشيد بدرو السياسيين و"الاستعلامات" في "أزمة روسيا اليوم"

بالصور| ضبط سفينة ألقت بـ"خراف نافقة" في مياه البحر الأحمر

"مدبولي" يتابع بدء تنفيذ كلية القانون الدولي بجامعة العلمين الجديدة

"مدبولي" يتابع بدء تنفيذ كلية القانون الدولي بجامعة العلمين الجديدة

الجمال يطالب "التموين" بإعادة فتح الخدمة الإلكترونية لإضافة المواليد

الجمال يطالب "التموين" بإعادة فتح الخدمة الإلكترونية لإضافة المواليد

إزالة 15 حالة تعدي على أملاك الدولة بحي شرق شبرا الخيمة

إزالة 15 حالة تعدي على أملاك الدولة بحي شرق شبرا الخيمة

اختيارات الوطن

بالفيديو| ركاب يتخطون بوابات المترو دون تذاكر.. ومسؤول: غرامة 50 جنيها

بالفيديو| ركاب يتخطون بوابات المترو دون تذاكر.. ومسؤول: غرامة 50 جنيها

كأس العالم يعيد إحياء «إريال التليفزيون» وسعره يرتفع من 5 إلى 25 جنيهاً

كأس العالم يعيد إحياء «إريال التليفزيون» وسعره يرتفع من 5 إلى 25 جنيهاً

30 جنيهاً مكافأة التفوق.. والطلبة: «نعمل بيهم إيه؟»

30 جنيهاً مكافأة التفوق.. والطلبة: «نعمل بيهم إيه؟»

بعد رفع تذكرة المترو.. «القاهرة» تطلق: «سكتك خضرا.. مصر أسرع بالعجلة»

بعد رفع تذكرة المترو.. «القاهرة» تطلق: «سكتك خضرا.. مصر أسرع بالعجلة»

«مجدى» ينافس الماكينات فى الرسم على المعادن: «إيدى أدق»

«مجدى» ينافس الماكينات فى الرسم على المعادن: «إيدى أدق»

الأكثر قراءة

عاجل