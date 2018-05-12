بالصور| ضبط سفينة ألقت بـ"خراف نافقة" في مياه البحر الأحمر

أصدر اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، فور الإبلاغ عن وجود خراف نافقة بمنطقة جزيرة الجفتون، تعليماته لفرع محميات البحر الأحمر لدفع مراكب لانتشالهم في أسرع وقت، والتنسيق مع قائد القوات البحرية وهيئة العمليات للمعاونة في عمليات المسح، ومراجعة السجلات للوصول إلى المراكب التي عبرت محملة بالأغنام، وفي غضون 6 ساعات تم القبض على السفينة "الفرداوي 1"، والتي تحمل علم دولة توجو، بتاريخ مرور 9 مايو 2018، قادمة من رومانيا ومتجهه إلى الأردن، والقبض على جميع أفراد الطاقم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وقررت محميات البحر الأحمر تشكيل لجنة من باحثي البيئة للتحقيق في واقعة العثور على خراف نافقة بالقرب من جزيرة الجفتون ومعرفة مصدرها، وتلقت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر بلاغًا يفيد العثور على خراف نافقة بمنطقة شعاب مرجانية قريبة من الجزر، مرجحًا أن تكون ملقاة من إحدى السفن وجرفها التيار إلى المنطقة.

وأكد حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر أن عدد الخراف التي عثر عليها نافقة تجاوز العشرة خراف، مشيرًا إلى أن عودة الخراف النافقة تنذر بكارثة بيئية، بالإضافة إلى كارثة سياحية، لأنه تم العثور عليها حول أماكن الشعاب المرجانية والسياحية وقت تصوير السياح بالجزر، مما ينذر بكارثة تؤثر على السياحة.

وأضاف الطيب، أن الجمعية تحذر من كارثة بيئية بالبحر الأحمر بسبب الخراف، مشيرًا إلى أنها ستجلب خلفها أسماك القرش الخطرة من المحيط الهندي، ومن الممكن أن تعرض حياة المصطافين للخطر.