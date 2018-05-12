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الوطن

مدير "وقائية صحة البحيرة" يتفقد الخدمة في 3 وحدات بشبراخيت

منذ 15 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
مدير "وقائية صحة البحيرة" يتفقد الخدمة في 3 وحدات بشبراخيت

مدير الشؤون الوقائية بـ"صحة البحيرة"

وجه الدكتور علاء الدين أحمد عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتكثيف متابعة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، للتأكد من تقديم خدمة طبية جيدة للمرضى.

وفي هذا الصدد، أجرى الدكتور عماد حمدي مدير عام الشؤون الوقائية والرعاية الأساسية بالمديرية، يرافقه المراقب الصحي ضياء الحق خميس، وغادة محمد سراج الدين، اليوم، جولة تفقدية علي وحدات عبد العاطي ومحلة فرنوي وكفر السابي بإدارة شبراخيت الصحية.

وتفقد مدير عام الشؤون الوقائية والرعاية الأساسية، الانضباط الإدارى ورضاء المواطنين على الخدمة الصحية، وتفقد العيادات والطوارئ والصيدليات والمعامل والتطعيمات والتعقيم وإجراءات مكافحة العدوي وتعليمات الصحة المهنية.

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