"مدبولي" يتابع بدء تنفيذ كلية القانون الدولي بجامعة العلمين الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات المرافق، والبنية الأساسية، والإسكان، وغيرها، بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وخلال تفقده العمل بالجامعة الأهلية بالمدينة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يجري حاليا تنفيذ أول كلية بالجامعة، وهي كلية القانون الدولي، وسيجري العمل تباعا في باقي مباني الجامعة، التي ستسهم في سرعة تنمية المدينة.

كما تفقد الوزير العمل بمدينة الثقافة والتراث، حيث بدأ صب خرسانة مجمع السينمات، وشدد الوزير على تكثيف العمل بالمواقع المختلفة، وبذل أقصى الجهد للانتهاء من المشروعات المنفذة في التوقيتات المحددة، حيث ستعد هذه المشروعات نقلة حضارية مهمة في الساحل الشمالي كله.

وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إنه بالنسبة لأعمال تنفيذ الممشى السياحي الترفيهي بطول 7 كم، فقد جرى الانتهاء من الأعمال في منطقة الـ"parking"، والبرجولات، والمشايات على الشاطئ، وتسويات الشاطئ، وأعمال الكهرباء، أعمال تشطيبات الأرضيات والأرصفة، وتعهد مسؤولو شركة المقاولون العرب بالانتهاء من تنفيذ 7 كم من الشاطىء قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف أنه جار الانتهاء من تصميم تجمعين عمرانيين متكاملين بالمدينة، وجرى الانتهاء من الأعمال الخرسانية لمبنى المطعم، أعلى التبة شرق البوغاز البحري رقم (1)، ويجري العمل بالهيكل، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال تشكيل البحيرات وتشكيل الجزر بالمنطقة الشاطئية 51% شركة المقاولون العرب، و45% الشركة المصرية للصرف والري، و41.4% شركة الري للأشغال العامة، ويجري تنفيذ أعمال التصميم لميناء اليخوت بالمنطقة الشاطئية للمدينة، كما يجري استصدار أمر الإسناد لتنفيذ 5 حواجز أمواج شاطئية للمدينة من الجهة الشرقية، حيث جرى الانتهاء من إعداد الرسومات التنفيذية.

وأوضح المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أنه بالنسبة لمشروع تحويل الطريق الدولي الساحلي بطول إجمالي 38كم، جرى تنفيذ الطبقة الرابطة في الاتجاهين بكامل طول الطريق 38 كم، وتنفيذ التقاطعات مع الطريق الساحلي ووادي النطرون والبترول، وجرى تركيب العلامات الإرشادية، ويجري العمل بالطبقة السطحية وأعمال التدبيش والنيوجيرسي، والطريق يعمل بكفاءة، بينما بلغت نسبة تنفيذ طريق جنوب مارينا بطول 10 كم، 36.79%.

وتفقد الوزير أعمال تنفيذ الأبراج المطلة على البحر مباشرة، وكذا أعمال تنفيذ غرف خلع الملابس، والحمامات على الكورنيش، والمطعم الرئيسي على التبة، والذى من المقرر تشغيله هذا الصيف، وكذا المنطقة الترفيهية، وطالب بسرعة الانتهاء من التنفيذ، والاهتمام بجودة التشطيبات.