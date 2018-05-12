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الوطن

بالفيديو| "اتفائلوا بالخير" يتجاوز المليون مشاهدة خلال 24 ساعة

منذ 39 دقيقة
كتب: خالد فرج
بالفيديو| "اتفائلوا بالخير" يتجاوز المليون مشاهدة خلال 24 ساعة

كريم فهمي

تجاوزت نسبة مشاهدة أغنية "اتفائلوا بالخير" التي تغنيها ياسمين علي لمسلسل "أمر واقع" المليون مشاهدة عبر صفحة المسلسل الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد أقل من 24 ساعة من طرحها.

وكانت شركتي "أروما ستوديوز لتامر مرتضى، و"يونايتد بروس ستوديوز" لوليد صبري، طرحتا الأغنية الدعائية وأغنية مقدمة "أمر واقع"، مساء أمس، والذي سيذاع عبر شبكة قنوات "دي إم سي"، وقنوات "روتانا دراما، وart حكايات، والقاهرة والناس" لعرض مسلسلهم الرمضاني "أمر واقع" ليصبح عدد القنوات التي تعرضه حتى الآن 4 قنوات.

"أمر واقع" بطولة كريم فهمي ونجلاء بدر ونبيل الحلفاوي وريم مصطفى وأحمد وفيق ودينا فواد وأحمد فتحي وميدو عادل والفنانة ملك قورة ونهي عابدين ومحمود البزاوي ونيقولا معوض. 

https://www.facebook.com/amr.waqe3/videos/2046539572271730/

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