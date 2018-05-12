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الوطن

محافظ دمياط يتابع إزالة التعديات على 3 أفدنة في كفر البطيخ

منذ 23 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
محافظ دمياط يتابع إزالة التعديات على 3 أفدنة في كفر البطيخ

إزالة التعديات علي أملاك الدولة بكفر البطيخ

 

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، حملة الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة محمود المرسى، إزالة التعديات على 3 أفدنة من أملاك الدولة بقرية الركابية.

وأصدر المحافظ تعليماته بتنفيذ الحملة فورًا لإزالة كافة التعديات بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط، وبإشراف اللواء مجدى أبو العز، مدير الأمن، وكافة الأجهزة الأمنية بالمحافظة.

وأضاف طه أن المحافظة لن تتوانى في إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة، وستضرب بيد من حديد المخالفين لإعادة هيبة الدولة، والتأكيد على سيادة القانون، مؤكدًا استمرار حملات الإزالات على مستوى قرى ومدن المحافظة.

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