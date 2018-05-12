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الوطن

السيسي يؤكد أهمية التحديث الشامل لقطاع الكهرباء وتطوير الشبكات

منذ 45 دقيقة
كتب: سماح حسن
السيسي يؤكد أهمية التحديث الشامل لقطاع الكهرباء وتطوير الشبكات

الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع "إسماعيل" و"شاكر"

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير الكهرباء استعرض خلال الاجتماع جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في كل محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن جهود تطوير وتحديث قطاع الكهرباء ساهمت في تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة خلال فصل الصيف، خاصة وأنها تشهد عملية تطوير شامل لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم.

وذكر راضي، أن وزير الكهرباء استعرض أيضاً خلال الاجتماع آخر التطورات الخاصة بعدد من المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها بقطاع الكهرباء، خاصة المحطات الكهربائية الثلاث التي أنشأتها شركة "سيمنز" الألمانية في كل من بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية.

واستعرض الاجتماع الخطوات الجاري تنفيذها لبدء مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، بهدف أن تصبح مصر مركزاً رئيسياً لتداول الطاقة.

وأشار إلى أن الرئيس أكد أهمية مواصلة جهود التحديث الشامل لقطاع الكهرباء والاستمرار في عملية تطوير شبكات النقل والتوزيع وفقاً للبرنامج الزمني المحدد، بما يضمن تحسين الخدمة المقدمة في أنحاء الجمهورية، ولاسيما بالمناطق النائية، وكذلك تلبية احتياجات مصر التنموية من الطاقة الكهربائية.

كما أعرب السيسي عن أهمية المضي قدماً في تنفيذ خطط الربط الكهربائي مع دول الجوار، أخذاً في الاعتبار ما ستساهم به في تعزيز التعاون مع تلك الدول وتحقيق المصالح المشتركة في دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة الكهربائية.

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