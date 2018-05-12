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الوطن

إصدار 13 ألف بطاقة رقم قومي مجانا للسيدات غير القادرات والطالبات

منذ 20 دقيقة
كتب: حسن صالح
إصدار 13 ألف بطاقة رقم قومي مجانا للسيدات غير القادرات والطالبات

اللواء محمود عشماوي

أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، عن إصدار 13 ألف بطاقة رقم قومي مجانًا للسيدات غير القادرات والطالبات بعدد من مدن وقرى المحافظة.

يأتي ذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ومصلحة الأحوال المدنية، وفي إطار خطة المحافظة لتوفير الخدمات الأساسية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضحت الدكتورة جيهان فؤاد، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، أن مبادرة إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات غير القادرات والطالبات بمختلف مدن وقرى المحافظة قد بدأت في شهر أكتوبر من عام 2016.

وتمكن فرع المجلس بالقليوبية بالتعاون مع المحافظة ومصلحة الأحوال المدنية من إصدار 13 ألف بطاقة رقم قومي حتى الآن، ويعمل المجلس حاليا على إصدار 2000 بطاقة رقم قومي، وسوف يتم الانتهاء منها قبل نهاية مايو الجاري.

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