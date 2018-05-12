رفع يومية عمال النظافة بأحياء بورسعيد لـ50 جنيها في رمضان

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رفع الأجر اليومي لعمال النظافة التابعين للأحياء من 30 إلى 50 جنيهًا يوميًا، وذلك بالتزامن مع استقبال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المحافظ أن القرار مستمر بعد ذلك كحد أدنى لهذه الفئة من العمالة التابعة للمحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء ومديري الجراجات وإدارات التفتيش والمتابعة.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة النهوض بمنظومة النظافة وخاصة عمليات الجمع المنزلي، وتشكيل لجنة متابعة من إدارة التفتيش والمتابعة لمراقبة عمليات النظافة والجمع بشكل يومي، والتنسيق بين الأحياء لمتابعة أعمال النظافة اليومية وتقديم تقارير عنها لأي مشكلات تعترض نظام العمل.