تسجيل الدخول

الوطن

"التموين": معارض "أهلا رمضان" قضت على ارتفاع أسعار اللحوم

منذ 47 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
"التموين": معارض "أهلا رمضان" قضت على ارتفاع أسعار اللحوم

أيمن حسام الدين

قال المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إن اللحوم السودانية من أجود الأنواع، كون المواشى تربى في المراعي الطبيعية، مشيرا إلى أن الوزارة لديها 39 قافلة متحركة، وألف سيارة تحمل "لحوم، ودجاج، وبقالة جافة، وخضروات" تنتشر بمختلف الأماكن، من أجل الوصول للمواطنين في كل مكن ومدهم بالسلع بأسعار مناسبة.

وأضاف حسام الدين، خلال حواره مع الإعلامية جيهان منصور، ببرنامج "العيلة"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه تم القضاء على ارتفاع أسعار اللحوم، نظرا لكثرة المعروض في معارض أهلا رمضان والسلع الاستهلاكية.

وتابع: "90% من المعارض تفتح أبوابها من الساعة الـ10 صباحا وحتى الـ10 مساءً حتى نهاية شهر رمضان".

أخبار متعلقة

محافظ الغربية: أسعار اللحوم في "أهلا رمضان" من 90 إلى 96 جنيها

محافظ الغربية: أسعار اللحوم في "أهلا رمضان" من 90 إلى 96 جنيها
تحرير 10 محاضر عدم إعلان عن أسعار اللحوم والأسماك في قنا

تحرير 10 محاضر عدم إعلان عن أسعار اللحوم والأسماك في قنا
سيد النواوي: أسعار اللحوم أرخص من الجبنة الرومي

سيد النواوي: أسعار اللحوم أرخص من الجبنة الرومي
"التموين": تثبيت أسعار اللحوم السودانية الطازجة عند 85 جنيها للكيلو

"التموين": تثبيت أسعار اللحوم السودانية الطازجة عند 85 جنيها للكيلو
"التموين": أسعار اللحوم لن تزيد على 85 جنيها في رمضان

"التموين": أسعار اللحوم لن تزيد على 85 جنيها في رمضان
عشماوي: مزرعة للمواشي بالجبل الأصفر لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم

عشماوي: مزرعة للمواشي بالجبل الأصفر لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم
التموين: ما يتردد عن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن غير صحيح

التموين: ما يتردد عن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن غير صحيح
"التموين" تنفي زيادة أسعار اللحوم والدواجن: "المجمدة" بـ60 جنيها

"التموين" تنفي زيادة أسعار اللحوم والدواجن: "المجمدة" بـ60 جنيها

التعليقات

الفراعنة يسيطرون على جوائز «الأفضل» قبل المونديال

أحدث الأخبار

قاتل شاب الإسماعيلية بـ9 طعنات: "اعتاد التلصص على بنات عمي"

قاتل شاب الإسماعيلية بـ9 طعنات: "اعتاد التلصص على بنات عمي"

طارق فهمي: كانت هناك حلولا بديلة لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق

طارق فهمي: كانت هناك حلولا بديلة لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق

افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمدينة أبورديس بأسعار مخفضة

افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمدينة أبورديس بأسعار مخفضة

"نقل البرلمان": هناك "فئات" استغلت "زيادة المترو" لإثارة الفتنة

"نقل البرلمان": هناك "فئات" استغلت "زيادة المترو" لإثارة الفتنة

ألعاب جدو "حندق" من الجبس.. "خلي الغلابة تلعب"

ألعاب جدو "حندق" من الجبس.. "خلي الغلابة تلعب"

اختيارات الوطن

بالفيديو| ركاب يتخطون بوابات المترو دون تذاكر.. ومسؤول: غرامة 50 جنيها

بالفيديو| ركاب يتخطون بوابات المترو دون تذاكر.. ومسؤول: غرامة 50 جنيها

بـ"الحلوى" دار العلوم تستقبل الطلاب أمام اللجان.. والعميد: صباحكم سكر

بـ"الحلوى" دار العلوم تستقبل الطلاب أمام اللجان.. والعميد: صباحكم سكر

كأس العالم يعيد إحياء «إريال التليفزيون» وسعره يرتفع من 5 إلى 25 جنيهاً

كأس العالم يعيد إحياء «إريال التليفزيون» وسعره يرتفع من 5 إلى 25 جنيهاً

30 جنيهاً مكافأة التفوق.. والطلبة: «نعمل بيهم إيه؟»

30 جنيهاً مكافأة التفوق.. والطلبة: «نعمل بيهم إيه؟»

بعد رفع تذكرة المترو.. «القاهرة» تطلق: «سكتك خضرا.. مصر أسرع بالعجلة»

بعد رفع تذكرة المترو.. «القاهرة» تطلق: «سكتك خضرا.. مصر أسرع بالعجلة»

الأكثر قراءة

عاجل