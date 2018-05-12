"التموين": معارض "أهلا رمضان" قضت على ارتفاع أسعار اللحوم

قال المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إن اللحوم السودانية من أجود الأنواع، كون المواشى تربى في المراعي الطبيعية، مشيرا إلى أن الوزارة لديها 39 قافلة متحركة، وألف سيارة تحمل "لحوم، ودجاج، وبقالة جافة، وخضروات" تنتشر بمختلف الأماكن، من أجل الوصول للمواطنين في كل مكن ومدهم بالسلع بأسعار مناسبة.

وأضاف حسام الدين، خلال حواره مع الإعلامية جيهان منصور، ببرنامج "العيلة"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه تم القضاء على ارتفاع أسعار اللحوم، نظرا لكثرة المعروض في معارض أهلا رمضان والسلع الاستهلاكية.

وتابع: "90% من المعارض تفتح أبوابها من الساعة الـ10 صباحا وحتى الـ10 مساءً حتى نهاية شهر رمضان".