تسجيل الدخول

الوطن

عصام الحضري يحاضر في دورة لمدربي حراس المرمى بمنطقة القليوبية

منذ 29 دقيقة
كتب: حسن صالح
عصام الحضري يحاضر في دورة لمدربي حراس المرمى بمنطقة القليوبية

عصام الحضري

نظمت منطقة القليوبية لكرة القدم، برئاسة وحيد خلوى، دورة تثقيفية، لمدربي حراس المرمى، تحت إشراف المنطقة واتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة.

وقال خلوى، إن الدورة تضمنت محاضرات متخصصة في مجال تدريب الحراس ورفع كفاءتهم، حيث قدم الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، محاضرة حول الجوانب الفنية لمدربي حراس المرمى.

وأضاف أن الدورة شهدت أيضا عددا من المحاضرات لمدرب حراس مرمى منتخب مصر أحمد ناجى، وكذلك محاضرة لمدرب حراس المرمى لمنتخب الإمارات.

وشهدت الدورة التى أقيمت على مدار يومين بناديي "المؤسسة العمالية، والبلاستيك الرياضي بشبرا الخيمة" محاضرات لعصام الحضرى حارس المنتخب.

وقال خلوى إن الدورة تأتي في إطار دور المنطقة الساعي لرفع كفاءة المدربين بمحافظة القليوبية، وهي مجانية، خدمة مقدمة لمدربي حراس المرمى بالإقليم.

أخبار متعلقة

اتحاد الكرة يخطر الأندية رسمياً بعودة الدورى 23 نوفمبر.. ويطالب المصرى بتحديد ملعبه

اتحاد الكرة يخطر الأندية رسمياً بعودة الدورى 23 نوفمبر.. ويطالب المصرى بتحديد ملعبه
بالمستندات: اتحاد الكرة يخطب ود «المصرى» للاعتذار عن دورى الموسم المقبل

بالمستندات: اتحاد الكرة يخطب ود «المصرى» للاعتذار عن دورى الموسم المقبل
بورسعيد تحتفل ببراءة «المصرى».. وتطالب بمحاسبة اتحاد الكرة

بورسعيد تحتفل ببراءة «المصرى».. وتطالب بمحاسبة اتحاد الكرة
المحكمة الفيدرالية ترفض طعن اتحاد الكرة على تجميد «المصرى»

المحكمة الفيدرالية ترفض طعن اتحاد الكرة على تجميد «المصرى»

التعليقات

الفراعنة يسيطرون على جوائز «الأفضل» قبل المونديال

أحدث الأخبار

قاتل شاب الإسماعيلية بـ9 طعنات: "اعتاد التلصص على بنات عمي"

قاتل شاب الإسماعيلية بـ9 طعنات: "اعتاد التلصص على بنات عمي"

طارق فهمي: كانت هناك حلولا بديلة لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق

طارق فهمي: كانت هناك حلولا بديلة لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق

افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمدينة أبورديس بأسعار مخفضة

افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمدينة أبورديس بأسعار مخفضة

"نقل البرلمان": هناك "فئات" استغلت "زيادة المترو" لإثارة الفتنة

"نقل البرلمان": هناك "فئات" استغلت "زيادة المترو" لإثارة الفتنة

ألعاب جدو "حندق" من الجبس.. "خلي الغلابة تلعب"

ألعاب جدو "حندق" من الجبس.. "خلي الغلابة تلعب"

اختيارات الوطن

بالفيديو| ركاب يتخطون بوابات المترو دون تذاكر.. ومسؤول: غرامة 50 جنيها

بالفيديو| ركاب يتخطون بوابات المترو دون تذاكر.. ومسؤول: غرامة 50 جنيها

بـ"الحلوى" دار العلوم تستقبل الطلاب أمام اللجان.. والعميد: صباحكم سكر

بـ"الحلوى" دار العلوم تستقبل الطلاب أمام اللجان.. والعميد: صباحكم سكر

كأس العالم يعيد إحياء «إريال التليفزيون» وسعره يرتفع من 5 إلى 25 جنيهاً

كأس العالم يعيد إحياء «إريال التليفزيون» وسعره يرتفع من 5 إلى 25 جنيهاً

30 جنيهاً مكافأة التفوق.. والطلبة: «نعمل بيهم إيه؟»

30 جنيهاً مكافأة التفوق.. والطلبة: «نعمل بيهم إيه؟»

بعد رفع تذكرة المترو.. «القاهرة» تطلق: «سكتك خضرا.. مصر أسرع بالعجلة»

بعد رفع تذكرة المترو.. «القاهرة» تطلق: «سكتك خضرا.. مصر أسرع بالعجلة»

الأكثر قراءة

عاجل