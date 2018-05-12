عصام الحضري يحاضر في دورة لمدربي حراس المرمى بمنطقة القليوبية

نظمت منطقة القليوبية لكرة القدم، برئاسة وحيد خلوى، دورة تثقيفية، لمدربي حراس المرمى، تحت إشراف المنطقة واتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة.

وقال خلوى، إن الدورة تضمنت محاضرات متخصصة في مجال تدريب الحراس ورفع كفاءتهم، حيث قدم الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، محاضرة حول الجوانب الفنية لمدربي حراس المرمى.

وأضاف أن الدورة شهدت أيضا عددا من المحاضرات لمدرب حراس مرمى منتخب مصر أحمد ناجى، وكذلك محاضرة لمدرب حراس المرمى لمنتخب الإمارات.

وشهدت الدورة التى أقيمت على مدار يومين بناديي "المؤسسة العمالية، والبلاستيك الرياضي بشبرا الخيمة" محاضرات لعصام الحضرى حارس المنتخب.

وقال خلوى إن الدورة تأتي في إطار دور المنطقة الساعي لرفع كفاءة المدربين بمحافظة القليوبية، وهي مجانية، خدمة مقدمة لمدربي حراس المرمى بالإقليم.