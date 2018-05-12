وزير النقل عن رفع أسعار تذاكر المترو: "الخط الأول عاوز يتفوَّر"

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إنه صرح منذ اليوم الأول له في الوزارة، بأن تعريفة المترو ستؤدي لتوقف الخط الأول الذي يستقله نحو مليون و600 ألف راكب يوميًا، وكان لا بد من زيادتها، موضحًا أنه لم يُخفِ أي شيء عن المواطنين.

وأضاف عرفات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، أن قرار رفع تذكرة المترو كان ضروريًا، لاستمرار مرفق المترو، ومنعه من التوقف، مؤكدًا أنه يريد "تفوير" الخط الأول وإحلال أنظمة جديدة به حتى يصبح كـ"الخط الثالث".

وأشار إلى أن منظومة المترو القديمة متهالكة منذ أكثر من 30 عامًا، تشمل الإشارات والكهرباء واتصالات وقضبان وكان لابد من تجديدها.