رئيس "الغذاء العالمي": كوريا الشمالية بصدد فتح صفحة جديدة من تاريخها

قال رئيس برنامج الغذاء العالمي، اليوم السبت، إن كوريا الشمالية بصدد فتح صفحة جديدة من تاريخها، وذلك في ختام زيارة إلى هذا البلد استمرت أربعة أيام لمعاينة نشاطها الزراعي.

وقال ديفيد بيسلي، لهيئة الإذاعة البريطانية "أنا كلي أمل.. اعتقد أن هناك رغبة حقيقية في المضي قدما" وذلك بعد زيارة قام بها الى كوريا الشمالية من 8 الى 11 مايو.

وأضاف "ثمة احساس بفتح صفحة جديدة من التاريخ".

وامضى بيسلي، الحاكم السابق لولاية كارولاينا الجنوبية، يومين في العاصمة بيونغ يانغ ويومين في منطقة ريفية، واكد انه حظي بحرية حركة "لا سابق لها" من السلطات.

وقال إن نسبة الجوع تراجعت منذ تسعينات القرن الماضي حين مرت البلاد بفترة مجاعة خلفت آلاف الوفيات مشيرا الى تحسن الامن الغذائي رغم ضعف الانتاج.

وأضاف "ان المشاهد الاقوى رأيتها في الريف. انه فصل الربيع، وهم يبذرون بدون آلات. هناك ثيران تجر عربات ورجال ونساء في الحقول".

وتابع "العمل منظم جدا وهم يحرثون كل متر مربع من الارض مستخدمين المجارف. ويزرعون حتى جنبات الطريق مستغلين كل المساحات الممكن زراعتها".

بيد انه اشار الى ان الجوع وسوء التغذية لا يزالان موجودين "بلا شك" في بلد لا يستفيد من الزراعة الا على "15 الى 20 بالمئة من اراضيه".

وجاء في تقرير للامم المتحدة في مارس 2017 ان 10,5 ملايين كوري شمالي (41 بالمئة من السكان) يعانون سوء التغذية وان 18 مليون نسمة (70 بالمئة من السكان) يعتاشون من مساعدات الدولة من حصص الحبوب والبطاطس.