أحمد موسى: "أنا موجود علشان صوت المواطن يتسمع"

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه كان من المتفرض ألا يظهر على شاشة البرنامج اليوم، بسبب تواجده في مباراة اعتزال حسام غالي، أمس، موضحا أنه قرر الظهور، ليكون بجانب المواطن المصري بعد ارتفاع سعر تذكرة المترو.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أنا هنا علشان صوت المواطن يتسمع، عبروا عن غضبكم كله، وابعتوا كل اللي انتوا عاوزينه".

وتابع أن وزير النقل الدكتور هشام عرفات، سيكون في ضيافته خلال البرنامج بعد قليل، وسيعرض عليه كل المشاكل التي تواجه المصريين بعد زيادة أسعار تذكرة المترو.