"التليجراف": إدارة ترامب طالبت قطر بالتوقف عن دعم الميليشيات الإيرانية

قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية، في تقرير خاص منشور على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم، إن "البيت الأبيض" طالب قطر بوقف تمويل الميليشيات الموالية لإيران بعد الكشف عن رسائل بريد إلكتروني بين مسؤولين قطريين وقادة في منظمات وكيانات إرهابية مدعومة من إيران.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن المسؤولين الأمنيين بالولايات المتحدة عبروا عن قلقهم حيال روابط قطر مع عدد من الميليشيات المدعومة إيرانيا، والعديد منها تصنف كمنظمات إرهابية في واشنطن.

وأوضحت الصحيفة أن الكشف عن رسائل بريد إلكتروني وصفت بأنها من مسؤولين قطريين حكوميين موجهة إلى قياديين في مجموعات مثل "حزب الله" وكذلك قادة كبار في الحرس الثوري الإيراني.