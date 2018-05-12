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الوطن

تأجيل انعقاد لجنة قيد الصحفيين لحين عودة "أبو السعود محمد"

اليوم PM 09:24
كتب: أحمد البهنساوى
تأجيل انعقاد لجنة قيد الصحفيين لحين عودة "أبو السعود محمد"

أبو السعود محمد عضو لجنة قيد الصحفيين

قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري، تأجيل انعقاد لجنة القيد التي كان مقررا عقدها، غدا وبعد غد، لحين عودة عضو اللجنة أبوالسعود محمد الذي سافر إلى ألمانيا.

كانت "الوطن"، نشرت تفاصيل الخلافات التي هددت انعقاد اللجنة بين أعضاء مجلس نقابة الصحفيين حول اختيار عضو يحل محل أبوالسعود محمد في عضوية لجنة القيد التي ستعقد غدًا للمتقدمين لجدول تحت التمرين نظرا لسفر الأخير خارج البلاد.

وينص قانون النقابة على أنه في حالة تعذر حضور أحد أعضاء لجنة القيد انعقاد اللجنة يصوت المجلس في اجتماع له على عضو بديل ويتم الاختيار بالأغلبية، وفي حالة اختيار البديل بالتمرير "تليفونيا" يجب أن يكون بالإجماع.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس إنه تم طرح 3 أسماء لاختيار واحد يخلف أبو السعود محمد الذي سافر خارج البلاد منذ نحو شهر وهم: أيمن عبد المجيد، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، لكن محمود كامل تنازل لعبد الحفيظ وأسفر التصويت "بالتمرير هاتفيا" عن حصوله على 5 أصوات مقابل 6 أصوات لأيمن عبد المجيد فيما امتنع حسين الزناتي عضو المجلس عن التصويت.

وأوضح المصدر أن اتصالات تمت بين أعضاء المجلس منذ قليل للتوافق على حسين الزناتي حتى لا تكون اللجنة مهددة بالإلغاء غدا خاصة وأنه لم يتم الإجماع على عضو بعينه، فضلا عن عدم اجتماع المجلس للتصويت بأغلبية الحضور حسبما تنص اللائحة.

وتابع المصدر، أن الجميع توافق على اختيار حسين الزناتي ما عدا خالد ميري رئيس اللجنة الذي فضل تأجيلها لحين عودة أبو السعود محمد من السفر.

 

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