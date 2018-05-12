إنقاذ 73 مهاجرا في البحر الأبيض المتوسط

أنقذت سفينة أكواريوس، المستأجرة من منظمتي "إس أو إس متوسط" و"أطباء بلا حدود"، اليوم، 73 مهاجرا، بينهم 12 امراة و9 فتيان و3 أطفال، قبالة السواحل الليبية، حسب ما نقلت مصورة لوكالة فرانس برس، على السفينة.

ويحمل 37 من المهاجرين، الجنسية الجزائرية، والباقي معظمهم من دول جنوب الصحراء الإفريقية.

من جانبها، أعلنت منظمة سيفوشز الألمانية غير الحكومية، أنها أنقذت 19 شخصًا وهم في طريقهم إلى ميناء تراباني في صقلية.

وبحسب تغريدة لمنظمة الهجرة الدولية، فإن خفر السواحل الليبيين، أنقذوا 241 شخصًا تمت إعادتهم إلى ليبيا، ما يرفع عددهم لهذا العام الى 6400.