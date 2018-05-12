استمرار إخراج المسلحين من ريف حمص وتدمير أوكار الإرهابيين جنوب دمشق

كشف مركز المصالحة الروسي في سوريا، أنه بالاشتراك مع وحدات الشرطة العسكرية الروسية يعمل لليوم الرابع على إخراج المسلحين وأفراد أسرهم من مناطق خفض التصعيد في ريف حمص.

وقال رئيس مركز المصالحة، اللواء يوري يفتوشينكو، مساء اليوم، بحسب لقناة "روسيا اليوم"، إن 3387 شخصا عبروا خلال الأيام الماضية من خلال نقطة تفتيش بالقرب من بلدة الرستن، مستقلين حافلات ترافقها عربات أمن سورية وسيارات إسعاف الهلال الأحمر ووصلوا إلى بلدة قلعة المضيق في ريف حماة الشمالي.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية قد أفادت بأنه بدأت اليوم السبت إجراءات إخراج دفعة رابعة من المسلحين وعائلاتهم من ريفي حماة الجنوبي وحمص الشمالي باتجاه شمال سوريا بعد تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة.

وفي سياق متصل، دمر الجيش السوري اليوم أوكاراً وتحصينات للإرهابيين في الجزء الشمالي من حي الحجر الأسود جنوب العاصمة دمشق، مما أسفر عن تكبيدهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن سلاحي الجو والمدفعية في الجيش السوري وجها خلال الساعات الماضية ضربات استهدفت محاور تحرك الإرهابيين وبؤرهم المنتشرة في الخنادق والأنفاق، مشيرة إلى أن الجيش دحر الإرهابيين من مبنى مركز التطوير التربوي وعدد من كتل الأبنية في أقصى شمال غرب الحجر الأسود بعد اشتباكات عنيفة معه فيما يواصل عملياته في المنطقة لتوسيع مساحة الأمان فيها وتأمين تثبيت نقاط جديدة تكون منطلقا لبدء عمليات جديدة على هذا المحور.